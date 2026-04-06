FC Lorient : Bamba Dieng continue de tout écraser sur son passage

Neuvième de Ligue 1 au sortir de la 28e journée, le FC Lorient peut nourrir quelques regrets. Dimanche après-midi, au Stade du Moustoir, les hommes d’Olivier Pantaloni étaient, en effet, proches de signer un nouveau succès et ainsi de se rapprocher du top 8. Sauf qu’après l’ouverture du score de l’inévitable Bamba Dieng, les Merlus ont craqué à l’approche du dernier quart d’heure et Marshall Munetsi, profitant d’un dégagement hasardeux d’Yvon Mvogo, a finalement offert le point du match nul aux Franciliens (1-1). Après la rencontre, un fait est pourtant incontestable : Bamba Dieng continue lui de marcher sur l’eau.

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Grâce à cette nouvelle réalisation, l’attaquant sénégalais (21 sélections, 2 buts) a ainsi porté son total à 8 buts en championnat cette saison. Le natif de Pikine, qui a également trouvé le chemin des filets à 5 reprises en Coupe de France, a donc dépassé son précédent record personnel établi lors de la saison 2021-2022, où il avait inscrit 7 buts sous les couleurs marseillaises. Précieux sur le front de l’attaque lorientaise, le droitier d’1,78m n’en finit plus de briller. « Bamba est un gars que j’adore et on adore jouer ensemble », confiait, à ce titre, Pablo Pagis, l’autre homme fort des Merlus.

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Dieng ne s’arrête plus

Auteur de 13 buts lors de ses 15 derniers matches avec le FC Lorient, Dieng est finalement le grand artisan de cette 9e place actuellement occupée par le FCL. Longtemps oublié, l’ancien attaquant de l’OM, qui se rapproche du top 10 des meilleurs buteurs de notre championnat, est donc en train de vivre une seconde naissance à seulement trois mois de la Coupe du Monde. Appelé lors de la dernière internationale pour les deux matches amicaux face au Pérou et à la Gambie, l’avant-centre de 26 ans a profité de l’occasion pour disputer 45 minutes de jeu et envoyer un message clair à son sélectionneur.

Déterminé à l’idée de disputer la plus prestigieuse des compétitions, le joueur récemment prêté à Angers continue de mettre toutes les chances de son côté en portant l’attaque lorientaise. Menace permanente pour les défenses adverses, capable de décrocher comme de prendre la profondeur, Dieng semble surtout avoir franchi un cap face au but. Réaliste - sa frappe du pied droit à ras de terre face au PFC pour exemple - le numéro 12 des Merlus espère désormais poursuivre sur sa lancée pour porter son club au plus haut et espérer faire partie du voyage aux États-Unis d’ici quelques semaines…