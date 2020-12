BL : le Bayer Leverkusen nouveau dauphin enfonce encore plus Schalke 04

Le football est un sport qui se joue à onze et à la fin c'est Schalke 04 qui s'incline. Cette devise se confirme de semaine en semaine. N'ayant toujours pas gagné en Bundesliga depuis janvier dernier, Schalke 04 a encore perdu ce dimanche contre le Bayer Leverkusen. Ce succès s'est rapidement dessiné pour le club de Peter Bosz avec un but contre son camp précoce de Malick Thiaw (10e). Dominateurs, les coéquipiers de Moussa Diaby se donnaient de l'air peu après l'heure de jeu.

La suite après cette publicité

Bien servi par Leon Bailey, Julian Baumgartlinger doublait la mise (67e). Si Schalke 04 obtenait ensuite un penalty, le destin s'en mêlait et Steven Skrzybski loupait sa tentative (71e). Patrick Schick ne se faisait pas prier et marquait aussi (78e). Conservant cet avantage de 3-0, le Bayer Leverkusen s'impose et devient du Bayern Munich avec un point de retard. Schalke 04 est bon dernier avec seulement trois points acquis et cherche toujours son premier succès de la saison.

Le classement de la Bundesliga