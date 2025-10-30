PSG : ça sent vraiment mauvais pour Désiré Doué !

« Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images, c’était de l’autre côté de la pelouse ». Tels étaient les propos de Luis Enrique lorsqu’il était interrogé sur Désiré Doué par les médias. L’international tricolore a dû quitter la rencontre face à Lorient (1-1) sur civière et il a ensuite quitté le stade en béquilles, avec la mine des mauvais jours.

Un coup dur pour le joueur parisien, qui avait déjà manqué un peu plus d’un mois de compétition sur la durée septembre-octobre, la faute à une blessure au mollet avec l’équipe de France lors de la première trêve internationale de la saison. Il a disputé quatre rencontres depuis, dont ce match face au Bayer Leverkusen qu’il a terminé avec deux buts, mais subit donc un nouveau coup d’arrêt fulgurant…

Longue absence à venir

Le quotidien Le Parisien évoque ainsi déjà une absence de plusieurs semaines pour le joueur, qui était abattu dans le vestiaire. Si des examens complémentaires vont être réalisés aujourd’hui pour avoir un diagnostic final, il devrait être éloigné des terrains pour une durée similaire, voire supérieure à celle de sa première blessure de la saison, qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant 6 semaines.

Il sera donc indisponible et absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs des Bleus contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan pendant la trêve de novembre. Mais surtout, il ne sera pas là pour de nombreux duels majeurs du PSG, dont le choc contre le Bayern la semaine prochaine en Ligue des Champions, le match contre l’OL le 9 novembre et est très incertain pour les matchs contre Tottenham (26 novembre), Monaco (29 novembre) et Rennes (6 décembre). Un nouveau coup dur pour le joueur et pour le PSG, qui fait face à une épidémie de blessures terrible sur ce début de saison…