L’OM s’intéresse à Djibril Sidibé !

Le mercato de l’Olympique de Marseille peine à décoller, car le club phocéen doit faire face à une situation financière très difficile. Les Olympiens priorisent les ventes et pour ce qui est des arrivées, ils réfléchissent surtout à des pistes peu coûteuses.

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Pour renforcer son secteur défensif, RMC Sport nous apprend que l’OM a un œil sur Djibril Sidibé. Le champion du monde 2018 est âgé de 33 ans, mais il a l’avantage d’être libre comme l’air après deux saisons passées à Toulouse. Joueur d’expérience capable d’évoluer à deux postes (latéral, défenseur central) et pas cher en termes de salaire, Sidibé coche plusieurs cases. Affaire à suivre.