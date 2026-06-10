Terrorisme, cyberattaque, espionnage… le rapport accablant qui inquiète les Etats-Unis à 24 heures de la Coupe du Monde 2026

À quelques heures seulement du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le tournoi ressemble déjà davantage à une crise diplomatique permanente qu’à une célébration planétaire du football. Depuis plusieurs jours, les polémiques s’accumulent à un rythme effréné autour des arrivées des délégations aux États-Unis. Plusieurs nations ont notamment dénoncé des difficultés liées à leurs camps de base et à leurs conditions d’installation, alimentant un climat de tensions avant même le premier coup de sifflet. L’arbitre somalien Omar Artan s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain avant de devenir malgré lui le symbole des dysfonctionnements du dispositif d’accueil. Le buteur irakien Aymen Hussein a été retenu pendant plusieurs heures à son arrivée à Chicago tandis qu’un photographe officiel de la sélection irakienne a purement et simplement été refoulé. Des membres des délégations du Sénégal, de l’Ouzbékistan et du Maroc ont dénoncé des contrôles renforcés jugés humiliants. L’affaire iranienne a pris une dimension encore plus explosive puisque plusieurs responsables de la fédération ont été privés de visa malgré la qualification sportive du pays. Dans la presse internationale, des accusations de traitement différencié, de discrimination et d’amateurisme organisationnel se multiplient désormais quotidiennement. Le football n’a pas encore commencé que les États-Unis se retrouvent déjà contraints de répondre à une avalanche de controverses diplomatiques qui fragilisent l’image du tournoi.

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Cette accumulation d’incidents vient s’ajouter à une longue liste de polémiques qui poursuivent la compétition depuis des mois. La proximité affichée entre Gianni Infantino et Donald Trump nourrit de vives critiques dans plusieurs rédactions occidentales. Certains éditorialistes reprochant à la FIFA de rester silencieuse face aux difficultés rencontrées par certaines délégations. Les prix des billets continuent également de provoquer la colère des supporters, parfois contraints de débourser plusieurs milliers d’euros pour suivre leur sélection. Les restrictions de déplacement imposées à certains ressortissants étrangers alimentent, elles aussi, un sentiment d’exclusion qui tranche avec l’universalisme que revendique traditionnellement la Coupe du Monde. Même des sujets apparemment secondaires ont fini par se transformer en controverses médiatiques, comme la limitation de certaines bouteilles réutilisables dans les stades ou les difficultés rencontrées par des supporters pourtant détenteurs de billets officiels. Au Mexique, troisième pays organisateur, la présence persistante des cartels de la drogue demeure une préoccupation majeure. Malgré les efforts des autorités mexicaines et la baisse statistique de plusieurs indicateurs criminels, les violences liées au narcotrafic continuent d’alimenter les inquiétudes autour des villes hôtes de Guadalajara, Monterrey et Mexico. Dans ce climat déjà électrique, un nouveau rapport de renseignement du cabinet américain Recorded Future vient considérablement assombrir le tableau.

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Les trois pays en alerte rouge

Publié à la veille de l’ouverture du tournoi, ce document de plusieurs trentaines de pages dresse un constat particulièrement alarmant. La Coupe du Monde 2026 constitue une cible idéale pour des groupes terroristes, des organisations criminelles, des acteurs étatiques hostiles et des cybercriminels attirés par l’exposition médiatique sans précédent de l’événement. Le rapport estime que les plus grandes menaces physiques concernent les zones périphériques aux stades, les fan-zones, les gares, les aéroports, les hôtels et les lieux de rassemblement populaires. Les experts rappellent que les grandes manifestations sportives ont régulièrement constitué des objectifs symboliques pour les organisations extrémistes. Ils soulignent également que les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, prévues en parallèle de certaines rencontres, pourraient accroître encore davantage les risques sécuritaires. Toujours d’après le rapport, la perspective de manifestations politiques massives dans de nombreuses villes hôtes, notamment en raison du climat intérieur américain particulièrement tendu à l’approche des élections de mi-mandat. Au Mexique, les mouvements anti-FIFA, les collectifs dénonçant la gentrification, les associations de familles de disparus ainsi que diverses organisations syndicales ont déjà annoncé plusieurs actions susceptibles de perturber les déplacements et l’organisation du tournoi, notamment aux abords du stade Azteca. Mais c’est probablement dans le domaine cyber que le rapport se montre le plus inquiétant. Les spécialistes décrivent un environnement numérique saturé de menaces.

Plus d’un millier de faux domaines liés à la Coupe du Monde auraient déjà été identifiés. Des centaines de sites usurpant l’identité de la FIFA ou des villes hôtes circulent actuellement sur internet afin de piéger supporters, sponsors et visiteurs. Les chercheurs alertent sur l’utilisation massive de l’intelligence artificielle pour produire de faux messages, de fausses plateformes de vente de billets, des campagnes de phishing et des tentatives de fraude extrêmement sophistiquées. Des groupes criminels exploiteraient déjà l’engouement autour de la compétition pour revendre des billets obtenus frauduleusement ou dérober des données bancaires. Plus inquiétant encore, plusieurs fédérations et organisations du football ont récemment été victimes d’intrusions informatiques. La Confédération asiatique, le club saoudien Al-Nassr, l’Ajax Amsterdam, l’OM ou encore la Fédération royale marocaine figurent parmi les structures citées dans le rapport. Certaines attaques ont conduit à la fuite de dizaines de milliers de données personnelles de joueurs, de dirigeants et de salariés. Les experts en cyberdéfense redoutent désormais que des opérations similaires visent directement des délégations présentes sur le territoire nord-américain durant la compétition. Derrière ces risques se dessine un contexte géopolitique particulièrement explosif. Les services de renseignement considèrent que la Coupe du Monde représente une occasion unique de collecte d’informations pour plusieurs puissances étrangères. La Chine chercherait principalement à mener des opérations d’espionnage ciblé contre des responsables politiques, des dirigeants d’entreprise, des médias et des opérateurs de télécommunications présents sur place.

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Si les regards se tournent naturellement vers les États-Unis et les tensions qui entourent leur politique migratoire, le Canada fait lui aussi l’objet d’une attention particulière dans le rapport. Les villes de Toronto et Vancouver ont déjà renforcé leurs dispositifs de surveillance autour des stades et des fan-zones tandis que les experts redoutent une intensification des opérations d’espionnage visant les infrastructures de télécommunications, les compagnies aériennes, les hôtels et les réseaux numériques appelés à accueillir une concentration exceptionnelle de responsables politiques, diplomates, dirigeants économiques et journalistes internationaux. Le pays a par ailleurs déjà été confronté à une première secousse diplomatique lorsque plusieurs responsables de la fédération iranienne se sont vu refuser l’accès à son territoire lors du Congrès de la FIFA organisé au printemps. Un épisode qui a contribué à tendre davantage les relations entre Téhéran et les organisateurs nord-américains. La Russie pourrait privilégier des campagnes d’influence, des opérations de désinformation et des actions cyber limitées destinées à fragiliser l’image du tournoi sans provoquer d’escalade directe. Quant à l’Iran, le rapport le présente comme l’acteur le plus imprévisible du moment. Les tensions liées à la participation de la sélection iranienne, les refus de visa, les différends diplomatiques avec Washington et la guerre qui continue d’empoisonner les relations internationales créent un terrain particulièrement sensible. Les auteurs évoquent explicitement le risque d’opérations de déstabilisation, de campagnes de propagande, de cyberattaques ou d’actions menées par des groupes se présentant comme des hacktivistes. À 24 heures du premier match entre le Mexique et l’Afrique du Sud, le constat est brutal. La plus grande compétition sportive de la planète s’apprête à débuter sous une surveillance maximale. Derrière les hymnes, les drapeaux et la fête annoncée, les autorités américaines savent qu’elles organisent peut-être l’événement international le plus sensible de la décennie.