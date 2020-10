OL : Rudi Garcia ne dirait pas non à un nouveau défi à l'étranger

Cette semaine, cela fait un an que Rudi Garcia a été nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais. A cette occasion, l’entraîneur des Gones a accordé une longue interview dans laquelle il revient sur sa carrière. Passé par différents pays, le technicien lyonnais a indiqué qu’il ne dirait pas non à une nouvelle expérience à l’étranger.

« J’aime que mes équipes aient la possession du ballon. Qu’elles jouent un jeu fait de passes courtes, qu’elles soient collectives. La défense est stable, je laisse mes attaquants être aussi libres qu’ils le souhaitent. Ils ont toute liberté, peut-être à cause de mes origines. Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou l’Angleterre. J’ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelques temps. Mais je dois dire que je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon », a-t-il déclaré à The Athletic.