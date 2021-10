Bordeaux : la confession de Benoît Costil sur les Bleus

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait la liste des joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations. Un groupe dans lequel se trouve le portier des Girondins de Bordeaux Benoît Costil. L'intéressé accompagne Hugo Lloris et Mike Maignan dans la confrérie des gardiens bleus. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à l'AS Monaco, l'ancien Rennais n'a pas caché sa satisfaction d'être convoqué en équipe de France pour ces rendez-vous importants.

La suite après cette publicité

« C'est une belle récompense et je suis toujours très heureux et honoré. Cela vient récompenser beaucoup de travail aussi. C’est toujours de bonnes nouvelles. Je connais l’organisation, etc, donc c’est différent des premières fois, mais cela reste toujours le même plaisir et le même bonheur pour moi et mes très proches. Je ne tirerai jamais un trait sur l’équipe de France. On fait appel à moi, je viens avec beaucoup de bonheur et de fierté. Si on ne fait pas appel à moi, je continue à travailler, tout simplement. Je suis qui pour tirer un trait sur la sélection ? Je continue mon travail, à persévérer, à travailler comme un acharné, » a ainsi confié Benoît Costil qui rappelle qu'une convocation en sélection nationale reste une belle récompense...