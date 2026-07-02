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Allemagne : la clause de Jürgen Klopp qui change tout

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jürgen Klopp @Maxppp

Après l’élimination précoce de l’Allemagne, la tête de Julian Nagelsmann ne tient plus qu’à un fil. Le technicien de 38 ans va rencontrer ses dirigeants pour faire un point après ce terrible échec et évoquer son avenir. Selon la presse germanique, son sort est déjà scellé. Et c’est Jürgen Klopp qui devrait le remplacer à la tête de la Mannschaft.

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Mais l’entraîneur, qui est actuellement consultant pour Magenta TV, occupe toujours le poste de directeur du football mondial au sein du groupe Red Bull. Toutefois, ce ne sera pas un problème pour lui de se libérer. En effet, Marca rappelle qu’il dispose d’une clause lui permettant de rompre son contrat afin de prendre les rênes de l’équipe nationale allemande. Tous les voyants semblent donc au vert pour la fédération, qui n’aura pas à négocier à ce niveau-là.

Pub. le - MAJ le
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