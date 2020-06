Liga : Osasuna s'offre Leganés sur le fil

Après le match nul (peut-être décisif dans la course au titre en Liga) entre le Celta de Vigo et le FC Barcelone (2-2), un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, Osasuna, englué dans le ventre mou, accueillait Leganés, qui se bat pour son maintien dans l'élite, dans le cadre de la 32e journée du championnat espagnol. Les deux formations pensaient repartir avec un point mais Osasuna a finalement arraché la victoire (2-1) au stade El Sadar.

Enric a d'abord ouvert le score pour les locaux (9e) avant que Javier Aviles ne ramène les deux équipes à égalité d'une belle frappe lointaine (50e). Finalement, en fin de match, Enric Galleo a vu double dans les ultimes secondes (90e +6, 2-1). Osasuna (11e, 41 points) enchaîne un deuxième succès en Liga. Leganés (19e, 25 points) fait du surplace au classement et reste sous la menace de l'Espanyol Barcelone (20e, 24 points), qui affronte le Real Madrid dimanche (22h, à suivre en direct commenté sur FM). Les Pepineros devront se battre jusqu'au bout pour rester en Liga à l'issue de cet exercice 2019-2020.

