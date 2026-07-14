Coupe du Monde 2026 : Luis de la Fuente défend Kylian Mbappé

Si Kylian Mbappé réalise une très grande Coupe du Monde, le capitaine des Bleus a très souvent été critiqué cette saison en Espagne en raison de ses attitudes sous le maillot du Real Madrid. Interrogé sur ces critiques à la veille du choc France-Espagne, Luis de la Fuente a révélé être un admirateur du Merengue.

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«Mbappé critiqué… Chacun est libre d’exprimer ses critiques, mais je suis un admirateur des grands footballeurs et Kylian est l’une des grandes figures du football mondial», a-t-il confié en conférence de presse.

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