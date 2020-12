Gabriel Paulista naturalisé espagnol

Cela se tramait depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Le défenseur central du Valence CF, Gabriel Paulista vient d'obtenir la nationalité espagnole. Une très bonne nouvelle pour l'ancien joueur d'Arsenal qui se retrouve désormais sélectionnable avec la Roja. Brésilien d'origine, Gabriel Paulista n'a jamais porté le maillot des Auriverdes.

Il avait pourtant été convoqué à plusieurs reprises et il figurait groupe présent lors de la Copa America 2015. Pas du tout dans les plans de Tite, il a donc la possibilité de jouer avec l'Espagne désormais. Interrogé sur le site de Valence, il a fait part de son envie de disputer le prochain Euro : «c'est un autre rêve que j'ai dans ma vie. Je veux continuer à travailler et à m'améliorer de plus en plus. J'espère pouvoir profiter des opportunités que j'ai avec le maillot du Valencia CF. Je veux faire partie de l'équipe nationale et j'espère pouvoir jouer un championnat d'Europe.»