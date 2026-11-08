Monaco : l’énorme bourde du gardien du Mans pour ouvrir le score

Un but complètement gag qui fait les affaires de l’AS Monaco. En déplacement sur la pelouse du Mans ce dimanche, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, les Monégasques ont profité d’une énorme erreur du gardien adverse pour prendre l’avantage juste avant la pause. À la 40e minute, sur une passe en retrait appuyée de l’un de ses défenseurs, Nicolas Kocik a totalement manqué son contrôle. Bien placé et attentif, Mamadou Coulibaly a immédiatement profité de cette bourde pour récupérer le ballon et le pousser dans le but vide, sans laisser la moindre chance au portier manceau de se rattraper. Une réalisation pleine d’opportunisme pour le milieu monégasque, qui inscrit ainsi son premier but de la saison en championnat et permet à l’ASM de regagner les vestiaires avec un avantage d’un but (1-0).

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Cette ouverture du score tombe au plus mauvais moment pour Le Mans, qui traverse une période compliquée en Ligue 1. Toujours 17e au classement provisoire, les Manceaux n’ont plus remporté la moindre rencontre depuis le 19 septembre, soit une série de cinq journées sans victoire. Désormais menés à domicile face à Monaco, ils se retrouvent une nouvelle fois dans l’obligation de courir après le score pour espérer mettre fin à cette mauvaise dynamique.