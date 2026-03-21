Incident avec les supporters, mercato raté, reproches de Haise : Florian Maurice répond aux critiques

Florian Maurice est un homme discret. Il n’est pas du genre à s’épancher, mais il faut bien reconnaître qu’il a dû passer par beaucoup de sentiments ces derniers mois à l’OGC Nice. Avant de recevoir le PSG ce soir dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (21h05), il est revenu sur la saison difficile de son club, dont il assume sa part de responsabilité, dans un entretien accordé à L’Équipe. Les Aiglons sont 15es de Ligue 1 et jouent leur survie avec Claude Puel, lequel a remplacé un Franck Haise plus en odeur de sainteté, et pas toujours aligné avec le directeur sportif du club, notamment sur le mercato.

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« Je suis bien conscient que j’ai pu me tromper, mais je n’ai pas l’ensemble des responsabilités. Depuis que je travaille sur le recrutement, en 2009, je n’ai jamais fait 100 %. (…) Mais quand on termine 4es de Ligue 1 l’année dernière, je veux aussi qu’on dise que j’ai une petite part de responsabilité, avance-t-il avant de revenir sur ses derniers choix estivaux. On avait des priorités qui nous sont passées sous le nez pour différentes raisons (concurrence, blessures). Après, il y a le contexte qui fait que le joueur performe ou pas. Ça n’a pas été forcément le cas tout de suite et derrière, tu entres dans une spirale négative. Là, pour s’en sortir, c’est dur ».

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Maurice justifie son mercato raté

Des mauvais choix et un recrutement tardif n’ont pas été à la hauteur des ambitions de l’OGC Nice, qui jouait la Ligue Europa cette saison, et du goût de Haise dès l’été. Maurice assure qu’il n’a jamais imposé qui que ce soit à l’entraîneur, lequel est désormais à la tête du Stade Rennais. Les choix ont été faits en concertation avec la cellule de recrutement et soumis ensuite au technicien. Ce dernier a lui-même pu donner des idées. L’exemple de Kevin Carlos (2 buts et 1 passe décisive en 27 matchs toutes compétitions confondues), recruté 6 M€ au FC Bâle, et moqué pour sa maladresse et un physique pataud, est assez criant.

« Il sort de deux saisons à près de 15 buts à chaque fois. Quand je vais sur les données, je vois un mec de 23-24 ans qui touche beaucoup le ballon dans la surface avec Bâle. Il a marqué 13 fois la saison passée, dont aucun penalty, pour 13,1 d’expected goals, ce qui veut dire qu’il n’a même pas surperformé. Il a une vitesse maximale enregistrée à 33km/h, beaucoup de courses à haute intensité. Je me dis que ça se regarde », justifie Maurice. Toujours est-il que la sauce n’a pas pris et le club azuréen s’est vite retrouvé englué dans ses mauvais résultats. Il y a même eu une humiliante série de 9 défaites consécutives toutes compétitions confondues et un 18e match européen sans victoire (sur plusieurs saisons).

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L’affrontement avec les supporters

Cette situation a fait exploser les supporters au soir d’une défaite à Lorient (30 novembre). À leur retour à Nice en pleine nuit, les joueurs et le staff technique ont été pris à partie par certains fans. Une altercation a même eu lieu, causant des arrêts temporaires de travail pour Jérémie Boga et Terem Moffi. Florian Maurice a été lui-même ciblé. « Très honnêtement, j’ai été très affecté. C’est la première fois que ça m’arrivait. En fait, dans l’instant, je n’ai pas eu peur. Même dans la traversée (des supporters). C’est après que j’en ai pris conscience, une fois qu’on était tous à l’intérieur. Les jours qui ont suivi ont été très durs. Tu y repenses, tu t’imagines plein de choses… », rembobine-t-il encore, touché par les événements.

Malgré cela, il est resté au club. Le soutien de sa direction, notamment de Fabrice Boquet qui était alors le président du club (il a été remplacé depuis par Jean-Pierre Rivère, assisté de Maurice Cohen), a été essentiel dans sa décision. Ses proches lui ont conseillé de s’en aller, mais il a préféré assumer et affronter la tempête. Franck Haise avait même proposé au trio (avec Bocquet) l’idée de démissionner de concert après cette soirée mouvementée. « C’est une réflexion qui a été lancée comme ça. Et très vite, ça a été non », répond le directeur sportif. Depuis, les supporters se sont calmés même si le moment reste délicat pour l’OGC Nice, dont la saison devra vite être oubliée.