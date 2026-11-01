AC Milan : les mots forts de Jérémy Ménez sur Adrien Rabiot

L’AC Milan a remporté le derby face à l’Inter (3-1), samedi soir à San Siro, et peut remercier plusieurs hommes forts. Parmi eux, Diego Moreira, ancien Strasbourgeois, s’est montré particulièrement actif, tout comme Adrien Rabiot. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois pesé sur la rencontre, enchaînant les interventions décisives avant de trouver le chemin des filets. Une prestation qui confirme son importance dans le collectif milanais et permet aux Rossoneri de réaliser une belle opération au classement, avec une remontée à la quatrième place.

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Au coup de sifflet final, Jérémy Ménez n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de son ancien coéquipier au PSG, au micro de DAZN. L’ancien international français a insisté sur le rôle essentiel de Rabiot dans cette équipe : « Adrien, c’est le rouleau compresseur de cette équipe. Il est déjà à 4 buts. Dès qu’il est là, le Milan est beaucoup mieux. Je pense que ses partenaires ressentent quand il est là. Il inspire de la confiance et c’est un joueur très complet. Quand il est en forme, l’AC Milan a besoin de lui. S’il est indispensable ? Oui. Il n’était pas là lors du dernier match et ils ont perdu. Il aide beaucoup son équipe avec ses replis défensifs, il fait 90 minutes à fond. » L’intéressé appréciera.