LOSC : Genesio en dit plus sur son futur à Lille

Après avoir assuré ce dimanche la troisième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, le LOSC a conclu sa saison sur une note contrastée avec une défaite face à Auxerre (0-2). À l’issue de cette dernière journée, Bruno Genesio, dont le contrat arrive à échéance, a été interrogé sur son avenir sur le banc lillois. «Demain (lundi) il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable. Ce qui était important pour mon staff et moi c’était de bien figurer, on passait derrière deux belles saisons de Paulo (Fonseca), on a réussi à emmener l’équipe en Ligue des champions par les play-offs (en 2024-2025), ce qui n’était pas facile lorsqu’on est arrivé. L’année dernière on a échoué à un point de la Ligue des champions mais en faisant une épopée européenne qui était fantastique, et cette année on fait encore mieux en se qualifiant directement. Je pense qu’on a rempli, voire plus que rempli les objectifs qui nous avaient été fixés. Maintenant on verra comment les discussions se passeront avec le président.»

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Sans fermer la porte à une prolongation, l’entraîneur nordiste a laissé entendre que les discussions restaient ouvertes, entre satisfaction du travail accompli et réflexion sur la suite de son projet avec le club. «C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC, parce que les saisons sont difficiles. Quand ça se termine bien, on est tous très heureux mais on a besoin, nous les coaches, d’avoir non pas des certitudes, parce que ça n’existe pas dans le foot, mais certaines garanties, en tout cas au début de la saison. C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même, donc je ne vais pas les évoquer ici. C’est normal de faire un bilan».