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Barcelone : Andreas Christensen en larmes après une nouvelle blessure

Par Sasha Nahon
1 min.
Andreas Christensen @Maxppp
Séville 1-3 Barcelone

Nouveau coup dur pour Andreas Christensen. Le défenseur du FC Barcelone s’est blessé samedi lors de la victoire face au Séville FC au Sánchez-Pizjuán (1-3) et va manquer plusieurs semaines de compétition. Peu après le début de la seconde période, le Danois a ressenti une douleur à la cuisse gauche et a immédiatement quitté le terrain, sans même attendre l’entrée de son remplaçant. Très affecté, il a ensuite été aperçu en larmes sur le banc, consolé notamment par Raphinha. « Je pense qu’il sera absent pendant quelques semaines. C’est une blessure musculaire à l’avant de la cuisse », a expliqué Hansi Flick après la rencontre, tout en précisant que des examens devaient encore déterminer précisément la nature et la gravité de la blessure.

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Cette rechute intervient alors que Christensen retrouvait enfin de la continuité après avoir été régulièrement freiné par des problèmes physiques ces dernières saisons. Le défenseur avait participé à sept des huit premiers matches officiels du Barça en 2026-2027, dont cinq comme titulaire, après n’avoir disputé que 18 rencontres la saison passée. Son absence réduit encore les possibilités de Flick dans un secteur défensif où l’entraîneur allemand a déjà dû promouvoir Xavi Espart depuis la réserve. Gerard Martín a remplacé Christensen à Séville et devrait désormais disposer de davantage de responsabilités pendant son indisponibilité.

Pub. le - MAJ le
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