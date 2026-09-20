Barcelone : Andreas Christensen en larmes après une nouvelle blessure

Nouveau coup dur pour Andreas Christensen. Le défenseur du FC Barcelone s’est blessé samedi lors de la victoire face au Séville FC au Sánchez-Pizjuán (1-3) et va manquer plusieurs semaines de compétition. Peu après le début de la seconde période, le Danois a ressenti une douleur à la cuisse gauche et a immédiatement quitté le terrain, sans même attendre l’entrée de son remplaçant. Très affecté, il a ensuite été aperçu en larmes sur le banc, consolé notamment par Raphinha. « Je pense qu’il sera absent pendant quelques semaines. C’est une blessure musculaire à l’avant de la cuisse », a expliqué Hansi Flick après la rencontre, tout en précisant que des examens devaient encore déterminer précisément la nature et la gravité de la blessure.

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Cette rechute intervient alors que Christensen retrouvait enfin de la continuité après avoir été régulièrement freiné par des problèmes physiques ces dernières saisons. Le défenseur avait participé à sept des huit premiers matches officiels du Barça en 2026-2027, dont cinq comme titulaire, après n’avoir disputé que 18 rencontres la saison passée. Son absence réduit encore les possibilités de Flick dans un secteur défensif où l’entraîneur allemand a déjà dû promouvoir Xavi Espart depuis la réserve. Gerard Martín a remplacé Christensen à Séville et devrait désormais disposer de davantage de responsabilités pendant son indisponibilité.