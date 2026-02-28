Rafik Belghali, Algérie : "on peut aller loin à la Coupe du monde"

Foot Mercato : tu rentres de la CAN avec l’Algérie. Quel bilan tires-tu de cette expérience d’un point de vue collectif ?

La suite après cette publicité

Rafik Belghali : c’était un bon groupe et on avait beaucoup de joueurs qui étaient sur leur première CAN. On a essayé de donner le maximum et on a bien progressé. À la fin, on n’a pas pu le faire. Pour la Coupe du Monde, on va essayer de faire mieux.

FM : qu’est-ce qui vous a manqué pour répondre à un Nigéria qui semblait bien supérieur en quarts de finale ?

La suite après cette publicité

RB : de l’expérience. Dans une compétition comme la CAN, tu as besoin de tout donner à chaque match. Si tu es moins bien sur un match, tu sors direct. C’est ce qui nous a manqué en quarts, nous n’étions pas dans un bon jour. En face, ils étaient meilleurs des deux côtés et mettaient les détails qui font la différence.

FM : avais-tu le sentiment que vous pouviez aller au bout dans cette CAN ?

RB : on a fait bien mieux que les deux dernières CAN. Avec ce groupe-là, on peut aller loin dans le futur. Mais en vrai, bien sûr. Directement après le match, j’étais trop dégoûté. Parce qu’on sentait qu’on avait beaucoup de talent dans l’équipe. Dans notre tête, depuis le début, on s’était dit qu’on peut aller au bout. On était venus pour la gagner.

«Maroc-Algérie ? Je pense qu’on pouvait gagner.»

FM : quel a été le rôle de Vladimir Petkovic dans cette CAN ?

RB : c’est vraiment un bon coach. Il sait ce qu’on veut, il a une vision claire de notre objectif. A la CAN, après les deux premiers matches de poules qu’on avait gagnés, il voulait absolument qu’on gagne le troisième. Il a confiance en nous.

FM : il y avait aussi un Maroc-Algérie que tout le monde attendait. Est-ce qu’il y a des regrets de ne pas avoir joué ce match ?

La suite après cette publicité

RB : bien sûr. Le dernier match date de 2010 (2011, ndlr), on le voulait. On pensait déjà à ce match un petit peu. J’espère jouer à une fois dans ma vie contre le Maroc. J’ai beaucoup d’amis marocains en Belgique, ça serait un match incroyable.

FM : si cette affiche avait eu lieu le 14 janvier dernier, l’Algérie aurait-elle pu battre le Maroc pour toi ?

La suite après cette publicité

RB : évidemment ! C’est un match spécial. Avec notre groupe, je crois qu’on pouvait gagner.

FM : vous en aviez parlé entre vous de cette potentielle demi-finale ?

RB : on en a parlé, forcément, mais on était focalisés sur le match face au Nigeria. Malheureusement, on n’a pas pu gagner. Je pense que c’est le match que tout le monde attendait…

FM : quel a été ton regard sur la finale Sénégal-Maroc ?

RB : j’étais avec mes potes et on a regardé le match. Je n’étais pour personne. Je pense que l’équipe qui a gagné le méritait. Le Sénégal a fait un super parcours. Ils n’ont pas perdu un match de CAN depuis 2019. Ils sont réguliers et méritent pour tout ce qu’ils ont fait. J’étais content pour eux.

FM : d’un point de vue personnel, qu’est-ce que tu retiens de cette première compétition disputée avec l’Algérie ?

RB : je ressens beaucoup de fierté. C’était un rêve depuis petit de jouer pour l’Algérie. J’ai essayé de donner mon maximum. J’apprécie de voir que des gens ont aimé ma CAN. Je veux faire encore plus à l’avenir.

«Gagner une CAN et bien figurer à la Coupe du monde avec l’Algérie»

FM : tu pouvais choisir de jouer pour la Belgique mais tu as rapidement choisi l’Algérie. Pourquoi ce choix ?

RB : je suis formé en Belgique mais je n’avais vraiment zéro intention de jouer pour la Belgique depuis que j’étais petit. J’ai même joué avec les jeunes d’Algérie. Je le sais depuis la Coupe du monde 2014. Le coup-franc de Mahrez contre le Nigeria en 2019 aussi m’avait marqué. Des trucs comme ça, avec l’engouement du peuple pour l’Algérie…Je me suis dit «ouais, un jour, je veux jouer pour l’Algérie». Il n’y avait que ça dans ma tête. C’était un choix du cœur.

FM : quand on voit la sélection belge actuellement, on se dit que tu aurais pu être titulaire…

RB : (il coupe) oui mais même avec la grande Belgique des dernières années, je ne voulais pas jouer pour la Belgique. Je n’ai jamais ressenti pour la Belgique ce que je ressens pour l’Algérie. Je ne voulais que l’Algérie.

FM : avec l’Algérie, tu joues derrière Riyad Mahrez. Ca doit être incroyable de jouer derrière un tel joueur.

RB : Mahrez, ça reste impressionnant aussi. Depuis que je suis petit, Riyad est un modèle. Je l’admirais beaucoup parce que c’était un Algérien. parfois, je me rends pas trop compte, mais de jouer derrière lui, c’est quelque chose de spécial. Il y a quatre ans, on m’a demandé de devenir piston droit, et maintenant, je joue derrière Mahrez en Algérie. C’est incroyable.

FM : pourtant, il n’a pas été épargné par les critiques lors de la dernière CAN. Quel est ton regard là-dessus ?

RB : tout ce qu’il a fait dans sa carrière…c’est quelque chose de spécial. Il y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça. Je regardais des vidéos de lui et je me rends compte sur le terrain qu’il est vraiment spécial.

FM : en Algérie, tu joues avec une jeune génération prometteuse. Quel est ton regard sur ce vivier talentueux et que pouvez-vous atteindre tous ensemble ?

RB : : on a vraiment des bons joueurs. On est tous jeunes et avec des mecs plus expérimentés qui apportent beaucoup. Je veux accomplir de grandes choses comme eux avec la nouvelle génération. Gagner une CAN, bien figurer à la Coupe du monde…voilà les objectifs.

FM : quel joueur t’a le plus impressionné lors de cette CAN côté Algérie ?

RB : Ibrahim Maza, c’est très fort. Il est vraiment talentueux. Je le mets dans la case des plus grands talents de sa génération facilement.

FM : l’Algérie n’a plus participé à une Coupe du monde depuis 2014. Ressens-tu de l’appréhension avant un tel rendez-vous ?

RB : il y a une petite pression. Parce que c’est quand même la Coupe du Monde. Et comme tu l’as dit, ça date de 2014. Je vais continuer de travailler pour être prêt avant la Coupe du monde.

«L’Argentine ? Je suis certain qu’on peut faire quelque chose contre eux»

FM : tu ressens une peur de décevoir au sein du groupe avant ce tournoi ?

RB : il n’y a aucune peur à avoir. On est prêts et on a une belle équipe.

FM : pour rajouter encore plus de pression, le premier match sera contre l’Argentine. Quelles sont vos chances face au champion du monde en titre ?

RB : on respecte l’Argentine. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et surtout, avec les joueurs qu’on a, on peut faire quelque chose. Et même si c’est l’Argentine en face, je suis certain qu’on peut faire quelque chose contre eux.

FM : de plus en plus d’équipes africaines vont loin en CDM. Est-ce que le groupe algérien se dit qu’il faut faire pareil dès 2026 ?

RB : on y pense, c’est sûr. Les équipes africaines sont plus respectées dans une Coupe du monde. Depuis la CAN, on a formé un groupe qui vit bien ensemble. Je pense qu’on peut aller loin. Je ne dis pas ça parce que je joue pour l’Algérie, mais parce qu’on a les qualités. C’est l’objectif, de faire quelque chose comme le Maroc.

FM : c’est un débat qui enflamme les réseaux sociaux alors je vais te poser la question. Tu préfères remporter la CAN ou aller loin en Coupe du monde ?

RB : honnêtement ? Je préfère gagner la CAN. Quand l’Algérie l’a gagnée en 2019, c’est inoubliable. Ce n’est pas la même chose que d’aller loin à la Coupe du monde. Remporter un trophée avec son pays est une fierté. Même si c’est bien d’aller loin en Coupe du monde. Les gens sous-estiment mais ce n’est pas facile de gagner une CAN. Chaque équipe est accrocheuse et on l’a vu cette année, il y a beaucoup de qualités en Afrique.

FM : l’été dernier, tu as signé à l’Hellas Vérone. Pourquoi ce choix et pourquoi l’Italie ?

RB : en Italie, ça joue beaucoup avec des pistons. Défensivement et tactiquement, c’est un championnat qui est réputé. Je me suis dit qu’en Italie, je pouvais bien me développer. Mais ça a surtout été motivé par la perspective de l’équipe nationale. Je pouvais rester en Belgique mais je voulais jouer la CAN et la Coupe du monde. Je me suis dit que si je joue bien en Italie, ça va être plus facile pour être sélectionné avec l’Algérie. C’est aussi pour ça que je suis venu ici.

« Jouer en Premier League serait un rêve pour moi »

FM : comment s’est passée ton adaptation dans un nouveau pays et au club ?

RB : je suis satisfait de mon adaptation jusqu’ici. J’avoue que les deux premières semaines, c’était différent. Ce n’est pas comme la Belgique. Je me rappelle, j’ai appelé mon frère et je lui ai dit que les entraînements étaient difficiles les deux premières semaines (rires). Mais après, je me suis adapté très vite. Ma famille vient souvent et j’ai une tante à Milan, c’est à une heure environ. Mon agent vient fréquemment. Je me sens accompagné. Sur le terrain, je suis titulaire. Je joue presque tous les matchs et dans un rôle qui me plaît. Je suis content.

FM : qu’est-ce que la Serie A te fait travailler défensivement ?

RB : les détails sont très importants. Si tu n’es pas bien placé ou si tu n’es pas focus, ça peut être but direct. J’ai appris beaucoup de choses en peu de temps. J’espère apprendre encore plus et progresser davantage. Ce sont des qualités qui peuvent vraiment m’aider sur le long terme.

FM : quels joueurs t’ont choqué en Italie ?

RB : il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts. Si je dois te sortir deux joueurs, je dirais Nico Paz et Kenan Yildiz. Ils sont jeunes comme moi mais tout le monde voit déjà leurs qualités. Je n’ai pas encore joué contre l’AC Milan car j’étais à la CAN mais j’ai envie d’affronter Leao, il est sur mon côté. Ca serait une belle bataille.

FM : et un joueur de ton effectif qui t’a surpris ?

RB : Antoine Bernède. Je kiffe sa manière de jouer, j’ai été surpris de voir à quel point il était fort. Mais globalement, on a un effectif de qualité.

FM : cet hiver, des médias italiens parlaient de toi à l’AS Rome, la Juventus Turin ou encore l’AC Milan. Est-ce une envie pour toi de jouer dans ces clubs à terme ?

RB : je ne vais pas te mentir. C’est quelque chose que je veux faire dans ma carrière. Faire ce step dans un grand club. Pour l’instant, j’essaie de progresser à Vérone. Mais, c’est vraiment un objectif. J’aime le championnat italien mais je ne suis pas fermé à évoluer ailleurs.

FM : quel championnat te fait rêver ?

RB : jouer en Premier League serait un rêve pour moi. Ça, c’est quelque chose que je veux faire dans ma carrière.

FM : te voir en Ligue 1 un jour est-il possible ?

RB : avec les joueurs de l’équipe nationale, il y en a beaucoup qui jouent en Ligue 1. Je suis beaucoup la Ligue 1 et j’aime bien son niveau. C’est un bon championnat, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve.

FM : tu n’as toujours pas joué le moindre match européen à 23 ans. Est-ce un objectif pour l’année prochaine ?

RB : c’est un objectif. Bien sûr, je veux jouer la Ligue des Champions. Je veux jouer dans un grand club et la disputer. Ca serait une grande fierté.