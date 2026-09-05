Real Madrid : Valles est allé s’excuser auprès de Mbappé après leur altercation

Álvaro Valles a joué un rôle déterminant dans la victoire du Betis face au Real Madrid (1-0) ce vendredi soir, en repoussant notamment le penalty de Kylian Mbappé dans les dernières minutes. Le gardien espagnol n’a rien laissé au hasard avant cette tentative puisqu’il avait travaillé spécifiquement les penalties du Français durant la semaine avec Toni Doblas. « Dès le coup d’envoi, je savais exactement où plonger s’il tirait le penalty », a-t-il expliqué après la rencontre, avant de révéler avoir également tenté de déstabiliser Mbappé juste avant son tir : « je lui avais dit qu’il avait de la chance, qu’un penalty à la dernière minute, c’était un coup de chance incroyable. »

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Alvaro Valles you absolute legend 😭❤️😭❤️😭❤️ pic.twitter.com/NuPduzC1O4 — 🕊️ (@MagicalXavi) September 4, 2026

Valles a ensuite reconnu l’importance de ce moment dans le succès des Andalous, qui ont résisté jusqu’au bout aux assauts madrilènes. « Nous savions qu’un adversaire redoutable nous attendait. Notre objectif était de prendre des points », a-t-il expliqué, mettant en avant la solidité collective de son équipe. Le portier du Betis a également insisté sur la tension des dernières minutes : « on sait à quel point le Real Madrid est dangereux en attaque. » Enfin, le portier de 29 ans a avoué être allé s’excuser auprès de l’ancien joueur du PSG après la rencontre : « j’ai essayé de le déconcentrer avec le maximum de respect… Ça a marché. Ensuite, j’ai dit à Mbappé que j’étais désolé, que ce n’était pas contre lui. Il l’a compris. » Un scénario qui a finalement tourné en faveur des locaux, permettant au Betis de préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.