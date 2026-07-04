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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

La course au titre de meilleur passeur de la Coupe du monde 2026 est dominée par Michael Olise (France), seul en tête avec 5 passes décisives. Le joueur français devance Bruno Guimarães (Brésil) et Brahim Díaz (Maroc), tous deux auteurs de 4 passes et encore très en vue dans la compétition. Le Marocain a d’ailleurs délivré deux magnifiques offrandes pour Azzedine Ounahi et Soufiane Rahimi, face au Canada.

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Derrière ce trio de tête, plusieurs joueurs se partagent la quatrième place avec 3 passes décisives : Martin Ødegaard (Norvège), Florian Wirtz (Allemagne), Alexander Isak (Suède) et Roberto Alvarado (Mexique). La lutte reste totalement ouverte à l’approche des phases finales, où chaque match peut encore faire basculer le classement.

Le classement des passeurs
#1 Flag France Michael Olise 5 #2 Flag Brésil Bruno Guimarães 4 #3 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #4 Flag Mexique Roberto Alvarado 3 #5 Flag Norvège Martin Ødegaard 3 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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