Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

La course au titre de meilleur passeur de la Coupe du monde 2026 est dominée par Michael Olise (France), seul en tête avec 5 passes décisives. Le joueur français devance Bruno Guimarães (Brésil) et Brahim Díaz (Maroc), tous deux auteurs de 4 passes et encore très en vue dans la compétition. Le Marocain a d’ailleurs délivré deux magnifiques offrandes pour Azzedine Ounahi et Soufiane Rahimi, face au Canada.

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Derrière ce trio de tête, plusieurs joueurs se partagent la quatrième place avec 3 passes décisives : Martin Ødegaard (Norvège), Florian Wirtz (Allemagne), Alexander Isak (Suède) et Roberto Alvarado (Mexique). La lutte reste totalement ouverte à l’approche des phases finales, où chaque match peut encore faire basculer le classement.