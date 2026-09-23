Le PSG réagit à la confirmation du renvoi d’Achraf Hakimi pour viol devant une cour criminelle

Les projecteurs médiatiques sont à nouveau orientés vers Achraf Hakimi. La Cour de cassation a confirmé aujourd’hui le renvoi en procès du joueur du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Il est accusé par une jeune femme pour des faits remontant à 2023. Comme depuis le début de l’affaire, l’international marocain conserve le soutien de son club. « Achraf Hakimi a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et demeure à ce jour présumé innocent. Le Club veille à préserver pour son joueur un environnement de travail serein, respectueux et conforme aux principes fondamentaux du droit », affirme un communiqué au Parisien.

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« ⁠⁠Par ailleurs, le club rappelle son engagement constant et sans ambiguïté dans la lutte contre toutes les formes de violences, et notamment les violences sexuelles », poursuit le double champion d’Europe dans son message. Hakimi s’était pourvu en cassation, après que la Cour d’appel de Versailles avait confirmé son renvoi pour viol en juin dernier, durant la Coupe du Monde. Il s’agissait de la dernière voie de recours au sein de la justice française. Un procès se tiendra bel et bien. Le latéral droit a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.