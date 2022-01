Barça : Joan Laporta ouvre la porte au départ d'Ousmane Dembélé

À quelques heures de la fin de ce mercato hivernal, l'avenir d'Ousmane Dembélé (24 ans) est sur toutes les bouches. Et pour cause. Alors que nous vous révélions qu'un accord oral existe entre le PSG et l'ailier barcelonais, Sky Sports indiquait ce lundi soir que Chelsea a contacté le Barça en vue d'un improbable transfert d'ici à la fermeture du marché.

Présent lors du Gala organisé par Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone Joan Laporta a ainsi passé en revue les sujets chauds au sein du club catalan. Interrogé sur le cas Dembélé, le dirigeant catalan a alors précisé que le départ du Blaugrana ne dépendait plus que de sa volonté, tout en reconnaissant un intérêt d'un club anglais : «différentes solutions ont été proposées et la dernière dépend du joueur qui l’accepte, afin qu’il puisse aller dans un club anglais». La soirée s'annonce bouillante en Catalogne...