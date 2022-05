CdM 2022 : le Chili dépose un recours contre l'Equateur

Déjà absent en 2018 en Russie, le Chili ne sera pas non plus de la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année. 7e des éliminatoires de la zone sud-américaine, les coéquipiers d'Arturo Vidal ont raté leur campagne de qualification. Néanmoins, ils viennent de déposer une plainte auprès de la FIFA contre le latéral droit équatorien, Byron Castillo. Lors de Chili-Equateur remporté en novembre dernier par la Tri (2-0), le joueur du SC Barcelona était titulaire.

Or ce dernier ne serait pas Équatorien, mais Colombien, d'après la fédération chilienne. «Il existe de nombreuses preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco, le 25 juillet 1995, et non le 10 novembre 1998, dans la ville équatorienne du général Villamil Playas», affirme le communiqué fédéral soulignant de nombreuses «incohérences dans l’acte de naissance.» Avec ce recours, la Roja espère la disqualification de l'Équateur et récupérer les points perdus lors de sa défaite contre son adversaire.