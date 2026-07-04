Coupe du Monde 2026 : Désiré Doué juge l’attitude du Paraguay

« C’était un match avec beaucoup d’intensité, de duels. Il fallait être prêt. Cette équipe met beaucoup d’agressivité sur chaque contact. Il fallait rester calme. Parfois on s’est emporté mais on a su rester efficace et le plus important c’est la qualification », a déclaré Désiré Doué au micro de M6. L’attaquant français a été décisif en obtenant le penalty décisif. Et il a pu vivre de près les provocations paraguayennes.

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« Le foot, il n’y aura pas de coup de poing ou de coup de pied dans la tête. Il faut jouer, le ballon est au pied. S’ils veulent provoquer c’est leur souci. Ils ont de la qualité aussi, mais le plus important c’est qu’on s’est qualifié », a glissé Désiré Doué, qui n’a pas voulu accabler le style de l’adversaire du soir.