Le président d’Al Nassr dément la piste Cristiano Ronaldo

« Ce n’est pas vrai et la plupart de ce qui a été écrit et dit dans les médias est un mensonge », a déclaré Al-Muammar après le derby entre Al-Nassr et Al-Hilal (2-2). Simple coup de bluff ou réelle information ? Une chose est sûre, ce n’est pas ce qui va permettre d’étoffer totalement les rumeurs d’une arrivée de CR7 en Arabie saoudite.

Le club aux forts moyens se faisait de plus en plus confiant ces derniers jours concernant le quintuple ballon d’Or, avec à la clé un salaire faramineux (plus de 200 millions d’euros par saison). Malgré cette petite bombe, le feuilleton CR7 est, assurément, loin d’être terminé. Le Portugais est libre et à part le club entraîné par Rudi Garcia, personne en Europe ne semble vouloir bouger…

