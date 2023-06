Qualifs. Euro 2024, EdF : Didier Deschamps prépare des surprises pour le onze à Gibraltar

Les Bleus devront faire sans Adrien Rabiot, pour le dernier rassemblement de la saison dans le cadre des deux matches qualificatifs à l’Euro 2024 : Gibraltar-France, le 16 juin à Faro (Portugal) et France-Grèce, le 19 juin, au Stade de France. Le Turinois a dû quitter le rassemblement à cause d’une blessure au mollet et a été remplacé par Boubacar Kamara, ce qui oblige Didier Deschamps à revoir ses plans pour le milieu de terrain.

Pour ce premier match face à la modeste équipe de Gibraltar, les Bleus devraient démarrer avec Eduardo Camavinga dans l’entre-jeu, aux côtés d’Antoine Griezmann et Aurélien Tchouameni, selon Le Parisien. En défense centrale, Axel Disasi pourrait avoir une belle opportunité de débuter la rencontre, alors que l’attaque devrait être composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani.

