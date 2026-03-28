2 coachs passés par la Ligue 1 sont choqués du niveau de l’Équipe de France

Les Tricolores ont fait le job lors de ce premier match amical face au Brésil. En effet, la troupe de Didier Deschamps a maîtrisé sa rencontre, malgré une seconde période un peu plus douteuse, remportant le duel sans trembler (1-2). Pour Phillipe Montanier, le coach de l’ASSE, les Bleus ont clairement été au-dessus. Dans un entretien accordé à L’Équipe après la rencontre, celui-ci s’est permis de les mettre en avant, expliquant ainsi les nombreux atouts de l’effectif avec Adi Hütter (ex-coach de Monaco).

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« On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs. J’en parlais avec Adi Hütter, l’ancien entraîneur de Monaco, qui me disait récemment : "En France, il vous arrive des joueurs par dizaines tous les ans. Vous perdez (Antoine) Griezmann et vous récupérez (Michael) Olise" ». Avant qu’il ajoute un propos sur le fond de la rencontre qui se déroulait à Foxborough « Il y a eu une grosse intensité en première période, malgré le voyage transatlantique des deux équipes, car pas mal de joueurs brésiliens jouent en Europe. En deuxième période, c’était plus calme, mais avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger. Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes ». Les deux anciens de Ligue 1 semblent avoir le sourire devant cette formation.