En difficulté sur le couloir droit depuis la Coupe du Monde 2026 et les derniers rassemblements — entre la sortie manquée de Malo Gusto, les prestations en demi-teinte de Jules Koundé et Pierre Kalulu, ou encore le pari Saël Kumbedi appelé depuis la D2 allemande avec Wolfsburg —, l’équipe de France cherche toujours sa formule. Auteur d’un début de saison convaincant sous le maillot de l’OGC Nice, Jonathan Clauss a saisi l’occasion d’un format long diffusé par Ligue 1+ pour envoyer un appel du pied franc à Zinédine Zidane : « pourquoi j’arrêterais d’y croire ? Je n’ai pas de raison d’arrêter. Je pourrais rendre service, j’aimerais rendre service ».

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Déjà très lucide sur sa situation il y a quelques semaines : « je ne le vis pas comme une injustice. C’est plus motivant encore de me dire que ça pense encore à moi, et qu’aujourd’hui, je peux encore, éventuellement, avec de bonnes performances, postuler à cette place-là », le latéral droit aux 14 sélections (2 buts) refuse de tirer un trait sur les Bleus. Reste toutefois un obstacle de taille : du haut de ses 34 ans, l’ancien Lensois et Marseillais se heurte à la volonté affichée du sélectionneur de rajeunir l’effectif tricolore, à l’image de la promotion de Guillaume Restes dans les buts.