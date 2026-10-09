Real Madrid : José Mourinho règle ses comptes dans l’affaire Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas vraiment passé une trêve internationale tranquille. Et José Mourinho non plus. Depuis plusieurs jours, le Real Madrid se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique autour de sa star française, dont les moindres faits et gestes ont été scrutés par la presse espagnole. Tout est parti du départ prématuré de Mbappé du rassemblement de l’équipe de France, après avoir inscrit le seul but de la victoire des Bleus contre la Turquie (0-1) en Ligue des nations. Officiellement libéré pour poursuivre sa récupération, l’ancien Parisien a ensuite multiplié les déplacements entre Madrid, Paris et la Suisse. Une soirée dans la capitale française avec sa compagne Ester Expósito, une sortie à vélo dans les Alpes suisses et un retour à l’entraînement jugé tardif : il n’en fallait pas davantage pour déclencher une véritable tempête médiatique. D’autant que plusieurs médias espagnols ont évoqué un certain agacement de José Mourinho, qui n’aurait pas apprécié la manière dont son attaquant avait géré cette période. De quoi alimenter les interrogations sur une possible tension entre les deux hommes, alors que d’autres révélations faisaient également état d’un malaise autour du Français au sein du club madrilène.

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La conférence de presse de José Mourinho, ce vendredi, à la veille du choc face à Villarreal, était particulièrement attendue. Le technicien portugais n’a pas échappé aux questions sur Mbappé. Mais plutôt que de s’en prendre à son joueur, le Special One a décidé de régler ses comptes avec les médias. « Si c’est ce qui se passe pour vous, et je ne vise personne en particulier, alors ce sera une victoire. D’ailleurs, ces dernières semaines, je pensais qu’il y avait suffisamment de véritables affaires dans le monde du football… Mais apparemment, cela n’a pas suffi. Même des affaires énormes comme celle de Manchester City, ou la situation difficile que traverse mon compatriote Cristiano Ronaldo avec son entraîneur. Il y avait tellement de sujets qui auraient pu alimenter votre travail, mais cela n’a pas suffi. Le Real Madrid reste le Real Madrid et il faut toujours trouver quelque chose à raconter », a-t-il d’abord lancé. Et lorsqu’un journaliste lui a demandé si toute cette histoire avait été exagérée, Mourinho n’a pas hésité une seule seconde. « Ridicule. » Le ton était donné.

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José Mourinho s’en prend à la presse

Mais le Portugais ne s’est pas arrêté là. Relancé sur les vacances, les déplacements et cette fameuse sortie à vélo qui avait fait énormément réagir en Espagne, Mourinho a tenu à rappeler les exigences imposées à ses joueurs, tout en défendant leur comportement durant la trêve. « Pour moi, un joueur est un joueur 24 heures sur 24, et je le répète. Tout ce qu’il fait dans sa vie privée a toujours des répercussions. Un footballeur reste un être humain, il peut se tromper ici ou là, mais il doit toujours avoir le sens des responsabilités. Moi, je ne mens pas, à aucun niveau. Durant cette période, les joueurs du Real Madrid ont été exemplaires dans leur comportement professionnel. Nous avons travaillé ici pour qu’ils soient dans les meilleures conditions. Tout était parfaitement défini, avec un contrôle du repos. Tous ceux qui ont voyagé ont respecté leurs obligations. Quant aux blessés, ils sont venus à Valdebebas, ont passé leurs examens et suivi leur programme de récupération. Par exemple, Arda, qui s’est blessé lors du dernier match, c’est moi qui lui ai donné deux jours de repos », a expliqué l’entraîneur madrilène. Une manière de rappeler que les déplacements de ses joueurs n’étaient pas nécessairement synonymes de manque de professionnalisme.

Et concernant précisément Kylian Mbappé, Mourinho a surtout tenu à démonter les différentes informations sorties ces derniers jours. « Pour reprendre votre exemple de Mbappé, il est venu ici, il a passé ses examens et il est ensuite parti demander un deuxième avis médical, parce qu’il a quelque chose au genou qu’on ne peut pas négliger. Pendant sa récupération, dont vous n’avez pas à connaître tous les détails, nous sommes ensuite entrés dans cette recherche permanente de problèmes. D’abord, il y avait cette histoire de boîte de nuit qui n’en était pas vraiment une. C’était un établissement branché à Paris, où se déroulait un événement privé. Ensuite, il y a eu cette histoire de vélo en Suisse, alors qu’il s’agissait d’un hôtel qui mettait quelques vélos à disposition pour se rendre au spa, dans les espaces communs et dans des endroits parfaitement tranquilles. Et maintenant, on en arrive à des histoires encore plus insignifiantes, comme celle du pauvre Huijsen, qui était simplement arrêté devant la maison de Pitarch en train d’envoyer un message et qu’on présentait presque comme un criminel. C’est ridicule. » Avant d’enfoncer le clou. « Vous voulez une histoire ? Je vais vous en donner une. C’est la première fois qu’au mois d’octobre, le Real Madrid n’a aucun nouveau blessé. Ceux qui sont encore à l’infirmerie le sont depuis la saison dernière. Voilà une bonne histoire, mais elle ne vous intéresse pas. » Une longue mise au point destinée à balayer les soupçons entourant la gestion physique de ses joueurs, et notamment celle de Mbappé.

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Pas de polémique pour Mbappé

Surtout, José Mourinho n’a pas apprécié les interrogations concernant une éventuelle colère des supporters madrilènes envers leur numéro 10. Interrogé sur la possibilité de voir une partie du Santiago Bernabeu siffler Mbappé lors de son retour, le technicien portugais a une nouvelle fois pointé du doigt le traitement médiatique de cette affaire. « C’est l’un de vos objectifs. Il n’est pas nécessaire d’être Einstein pour comprendre que c’est l’objectif. Je préfère ne pas dire de qui je parle, je peux me tromper, mais c’est bien l’un des objectifs. Concernant le Bernabéu, je ne vais pas commenter. Je respecte les supporters. Mon espoir, c’est que le Bernabéu soit capable d’être juste. Être juste, c’est être intelligent. C’est savoir lire entre les lignes, comprendre les dynamiques et les objectifs de chacun », a-t-il poursuivi. Une réponse offensive de Mourinho, qui estime visiblement que certaines polémiques autour de son attaquant ont été entretenues artificiellement et pourraient désormais influencer le comportement du public madrilène.

Le Special One a tenu à faire une promesse particulièrement forte concernant la discipline au Real Madrid. « Je vous promets une chose : si un joueur du Real Madrid ne se comporte pas comme un joueur du Real Madrid, s’il manque à ses obligations en tant que joueur ou en tant que citoyen, vous ne le verrez même pas sur le banc. Vous ne pourrez pas le siffler. Il sera chez lui. Je ne lui donnerai même pas l’occasion de s’asseoir sur le banc. Mbappé, lui, va jouer. Il ne sera pas sur le banc. Je suis certain qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations envers le Real Madrid. » Difficile de faire plus clair. Alors que les dernières révélations de la presse espagnole laissaient entendre que la relation entre Mourinho et Mbappé pouvait commencer à se tendre, le Portugais a pris le contre-pied de toutes ces informations en défendant publiquement son attaquant. Et à la veille d’un rendez-vous important face à Villarreal, l’entraîneur madrilène a surtout voulu refermer une polémique qui prenait de plus en plus de place autour de son équipe. Reste désormais à Mbappé de répondre sur le terrain.