Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé toujours hors du groupe
Attendu pour un retour à la compétition ce samedi contre Villarreal, Kylian Mbappé se prépare à revenir tout doucement de sa blessure contractée contre la Turquie en Ligue des Nations avec la France. L’attaquant français de 27 ans n’est pourtant pas encore de retour à l’entraînement collectif.
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Selon As, le Français s’entraîne toujours en salle de musculation. Une situation similaire à celle de Federico Valverde. En revanche, Ibrahima Konaté et Eder Militao ont rejoint l’entraînement collectif.
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