La Juventus va jeter l'éponge pour Angel Di Maria

Angel Di Maria a le pouvoir. Libre après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, l'Argentin a toutes les cartes en main pour décider de sa future destination. Rapidement, on a pensé que l'ancien joueur du Real Madrid poserait ses valises à Turin. En effet, la Juventus s'est d'emblée positionnée pour le récupérer cet été afin d'en faire le successeur de Paulo Dybala. Les négociations ont ainsi avancé très vite et la Vieille Dame lui a offert un contrat de deux ans. Depuis, le dossier avance au ralenti.

Tout d'abord, le natif de Rosario a été sollicité par le FC Barcelone. Certains médias catalans affirment, eux, que c'est l'international albiceleste qui s'est offert au Blaugranas. Ces derniers estimeraient qu'il serait trop âgé. Malgré tout, ils gardent son nom en tête puisqu'il présente l'avantage d'être libre et de parfaitement connaître la Liga. Ce serait un renfort à court terme pour les Culés, qui ont toutefois fait de Raphinha leur priorité. Mais Di Maria patiente toujours et espère une proposition du Barça.

La Juventus est agacée

Dans le même temps, Carlos Tévez, nouveau coach de Rosario Central, a fait un appel du pied à son compatriote. «Je n’ai pas parlé à Di Maria. J’ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parlé. Mais qui n’aimerait pas l’avoir ? Di Maria représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l’appellerai et lui demanderai ce qu’il veut faire. Nous le connaissons. Il apporterait beaucoup à l’effectif. Il apporterait son expérience aux jeunes joueurs. En plus de l’expérience, il a une grande qualité technique. Il a joué dans les plus grands clubs, ce serait facile d’être son entraîneur.»

Malgré cela, la Juve a continué à tenter sa chance avec l'Argentin. Selon Sky Italia, le club du Piémont lui a même fait une nouvelle proposition qui correspond plus à ses attentes, à savoir un salaire de 7 M par an et un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Le joueur, qui a le Mondial en tête, voudrait rester en Europe cette saison avant d'éventuellement rentrer au pays. Mais ADM a demandé du temps pour réfléchir. Ce qui a visiblement rendu fous les Bianconeri. La Gazzetta dello Sport indique que la Juventus est prête à jeter l'éponge sur ce dossier. Elle aurait même déjà commencé à explorer d'autres pistes, notamment celles menant à Domenico Berardi, Nicolo Zaniolo et Filip Kostic.