OM : Pierre-Emerick Aubameyang lâche ses vérités sur son arrivée

C’est pour l’instant le gros coup de ce mercato estival en Ligue 1. Et c’est l’Olympique de Marseille qui l’a réalisé. À la recherche d’un nouveau buteur, le club phocéen a mis la main sur Pierre-Emerick Aubameyang, pas vraiment désiré par Mauricio Pochettino à Chelsea. Le Gabonais est donc retourné en Ligue 1 et s’est engagé à Marseille pour un bail - dont la durée n’a pas filtré - afin de se relancer. Passé par Lille, Monaco, Dijon et notamment Saint-Etienne, PEA s’est confié pour la première fois depuis son retour en France.

Au micro de son nouveau club, l’attaquant de 34 ans a d’abord dévoilé ses sentiments après son transfert et affirme être «super content et fier, j’avais hâte que ça se fasse, j’ai été très bien accueilli. Je suis venu ici pour bosser et montrer qui je suis (…) tous les Africains passés par ici ont réalisé de grandes choses et c’est désormais à mon tour. Je n’ai qu’une hâte, c’est de vous retrouver à l’Orange Vélodrome», a-t-il expliqué, avant de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la cité phocéenne.

Pierre-Emerick Aubameyang voulait «retrouver un stade qui vibre»

«C’est Marseille, j’avais besoin de retrouver un stade qui vibre, le projet est intéressant, on a pu le voir ces dernières saisons, l’OM fait de mieux en mieux donc je pense que c’est la suite idéale pour ma carrière. La Ligue 1 ? Je pense que depuis que je suis parti, elle a évolué, on voit de plus en plus de clubs briller en Ligue 1 et beaucoup de joueurs talentueux, c’est une bonne chose, le championnat continue de grandir. En venant ici, je veux aider le club à grandir de son côté», affirme l’ex-joueur de Chelsea.

Le natif de Laval a assuré vouloir «apporter l’expérience d’avoir joué partout dans le monde mais surtout mes qualités, la vitesse et la finition. La plupart des gens me connaissent (rires). J’ai gagné, savoir ce que ça fait de gagner, c’est très important et apporter ce vécu, ça peut aider sur certains matches, notamment quand tu as de la pression et de l’enjeu». Enfin, Aubameyang a terminé ses premiers mots par un message pour les supporters : «Quand j’étais avec Dortmund, j’étais venu, mais le stade était toujours en construction. Sur le stade, je ne vous cache pas que j’ai regardé une petite vidéo YouTube… ça donne des frissons». De quoi faire monter la pression avant le début du Championnat.