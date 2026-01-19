CAN 2025 : les images indignes des vols répétés de la serviette d’Édouard Mendy

C’est l’une des multiples histoires au cœur d’une soirée totalement folle à Rabat. La finale de la CAN 2025 a basculé dans l’irrationnel, avec un scénario hallucinant, entre décisions arbitrales louches, réactions épidermiques et rebondissements complètement dingues. Ce qui aurait pu passer inaperçu mais ne l’est plus du tout grâce aux réseaux sociaux, c’est le comportement ignoble de certains joueurs marocains et des ramasseurs de balle avec la serviette du gardien adverse, en l’occurrence Édouard Mendy.

Une mésaventure que le portier du Nigéria Stanley Nwabali a déjà vécue lors de la demi-finale. À plusieurs reprises, la serviette qu’il allait déposer à côté de son poteau, pour s’essuyer le visage et les gants, était chipée par un membre de la sécurité présent derrière les buts. Certains disaient alors que c’était pour lui piquer son antisèche avant les penaltys (mais la séquence avait lieu durant le match avant les prolongations…), d’autres assuraient qu’il s’agissait de lutter contre les grigris.

Yevhann Diouf pris à partie par des ramasseurs de balle

Après le gardien nigérian, c’est donc Édouard Mendy qui a donc subi une pression constante au sujet de sa serviette, alors que la pluie a redoublé à Rabat. Les images diffusées via les réseaux sociaux sont honteuses pour les Marocains. On peut voir le gardien de Nice, Yevhann Diouf, protéger le précieux bout de tissu devant des ramasseurs de balle particulièrement agressifs. Mais ce n’est pas tout puisque des joueurs aussi ont pris la vilaine manie d’aller jeter la serviette hors du rectangle vert.

On peut voir Achraf Hakimi balancer la serviette derrière les panneaux publicitaires ou encore Ismaël Saibari tenter d’empêcher Yevhann Diouf de la donner à Mendy pour que ce dernier s’essuie pendant la rencontre. Menacé, coursé, traîné au sol, Diouf a vécu une soirée lunaire, le tout pour protéger une serviette. Une triste image, une de plus, au cœur de cette finale dantesque, et pas vraiment pour les bonnes raisons…