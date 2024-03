Barça : le message fort de Laporta

Joan Laporta fête aujourd’hui ses trois ans à la tête du FC Barcelone. Le dirigeant du Barça, déjà président de 2003 à 2010, avait repris le club en 2021 après les scandales financiers de Josep Maria Bartomeu. Ce matin, Joan Laporta a publié une lettre ouverte à ses supporters dans le journal catalan Sport pour faire un bilan de ses trois ans de présidence. Il commence d’abord par féliciter ses équipes sans lesquelles « le "miracle" de sauver l’entité du naufrage n’aurait pas été possible ». Le président du Barça loue son bilan économique : « la croissance du Barça au cours des trois dernières années est une réalité objective après avoir rétabli le club économiquement avec une nette amélioration des revenus, une réduction de la masse salariale sportive, qui est passée de 98% de ses revenus lors de la saison 2020/2021 à 57% sur la saison en cours ». Pour améliorer les performances économiques, le dirigeant catalan mise sur le nouveau stade.

«Le projet central de notre mandat est l’Espai Barça, avec à sa tête le nouveau Spotify Camp Nou, un projet essentiel pour maintenir le FC Barcelone à la tête du football mondial et devenir l’un des piliers de la viabilité économique du club. Nous parlons d’un nouveau stade pour continuer à gagner, sportivement et économiquement. Ce sera le meilleur stade du monde, le rêve culminant de tous les supporters de Barcelone», évoque-t-il toujours dans sa lettre. Pour la conclure, Joan Laporta demande l’unité des supporters : «le Barça n’a que nous, les supporters de Barcelone. Et nous devons serrer les rangs, plus unis que jamais, car nous n’avons pas et nous ne voulons pas avoir derrière nous des États puissants ou des millionnaires qui veulent contrôler le club. Notre force vient de notre identité, de notre histoire et de notre modèle de propriété.»