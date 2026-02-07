Menu Rechercher
Alex Oxlade-Chamberlain signe au Celtic

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alex Oxlade-Chamberlain @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat avec Besiktas l’été dernier, Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans) a retrouvé un club. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec Liverpool retrouve les îles britanniques. Il vient de s’engager en faveur du Celtic, comme attendu ces derniers jours.

Celtic Football Club
✍️ We are delighted to announce the signing of Alex Oxlade-Chamberlain, who has joined the Club on a contract until the summer with an option for a further year, subject to international clearance.

🐂 Welcome to Celtic, Alex 💚

#WelcomeAlex | #CelticFC🍀
Voir sur X

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’Alex Oxlade-Chamberlain, qui a rejoint le club avec un contrat jusqu’à l’été prochain avec une option pour une année supplémentaire, sous réserve d’autorisation internationale», annonce le communiqué du club écossais, actuellement 3e du championnat à 6 points du leader, Hearts.

Pub. le - MAJ le
