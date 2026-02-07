Alex Oxlade-Chamberlain signe au Celtic

Libre depuis la fin de son contrat avec Besiktas l’été dernier, Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans) a retrouvé un club. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec Liverpool retrouve les îles britanniques. Il vient de s’engager en faveur du Celtic, comme attendu ces derniers jours.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’Alex Oxlade-Chamberlain, qui a rejoint le club avec un contrat jusqu’à l’été prochain avec une option pour une année supplémentaire, sous réserve d’autorisation internationale», annonce le communiqué du club écossais, actuellement 3e du championnat à 6 points du leader, Hearts.