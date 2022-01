Liga : Séville arrache le nul face au Celta de Vigo

En fin d'après-midi, le FC Séville recevait le Celta Vigo au Stade Sanchez-Pizjuan dans le cadre de la 22e journée de Liga. Les Andalous, deuxièmes du classement au coup d'envoi, étaient invaincus à domicile. Face à eux, les Galiciens se présentaient en tant que 12èmes du championnat et restaient sur une victoire face à Osasuna (2-0). Les partenaires de Iago Aspas (10 buts en Liga) avaient glané 15 de leur 26 points en déplacement. Au match aller, Séville s'était imposé (0-1) sur la pelouse de Vigo.

En première mi-temps contre le cours du jeu, les joueurs du Celta ont assommé les Sévillans avec le 11ème but de Iago Aspas (40e) survenu seulement quelques minutes après l'ouverture du score de l'international argentin Franco Cervi (37e). Les joueurs de Julen Lopetegui revenaient bien en seconde période, inscrivant également leur deux buts en l'espace de trois minutes grâce à Alejandro Gomez (71e) sur une passe de la nouvelle recrue Jesus Corona, puis égalisant sur un but d'Olivier Torres, un autre ancien du FC Porto (74e). Avec ce match nul (2-2), les Sévillans restent donc invaincus à domicile et deuxièmes du championnat tandis que le Celta Vigo passe à côté d'une bonne opération.