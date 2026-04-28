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Ligue des Champions

La réaction d’Erling Haaland devant PSG-Bayern

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Haaland @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Comme des millions de fans de football, Erling Haaland a apprécié ce match entre le PSG et le Bayern, remporté 5-4 par les Franciliens. Un duel spectaculaire, avec des occasions, des individualités au niveau, et bien sûr, des buts en pagaille.

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The Touchline | 𝐓
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland on Snapchat.
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Sur son compte Snapchat, le buteur de Manchester City a tout simplement publié un « this is football » - que l’on pourrait traduire par « c’est ça le foot » dans ce contexte - avec la rencontre en fond. La preuve que le cyborg norvégien s’est lui aussi régalé !

Pub. le - MAJ le
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