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FC Barcelone : Lamine Yamal s’est blessé en marquant son penalty

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone a pris les devants contre le Celta de Vigo dans ce match comptant pour la 33e journée en fin de première période grâce à un penalty de Lamine Yamal (40e). Problème, le buteur s’est blessé en effectuant son geste.

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[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga
💥 Lamine Yamal ouvre le score pour Barcelone sur un penalty qu'il a lui même provoqué... mais se blesse !
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Il a à peine fêté son but avant de s’allonger au sol, les mains sur le visage. Rejointe par les médecins du club, la star du Barça s’est relevée péniblement en se plaignant de l’arrière de la cuisse gauche. Il est immédiatement sorti.

Pub. le - MAJ le
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