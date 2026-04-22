Liga
FC Barcelone : Lamine Yamal s’est blessé en marquant son penalty
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone a pris les devants contre le Celta de Vigo dans ce match comptant pour la 33e journée en fin de première période grâce à un penalty de Lamine Yamal (40e). Problème, le buteur s’est blessé en effectuant son geste.
La suite après cette publicité
beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:20
[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLigaVoir sur X
💥 Lamine Yamal ouvre le score pour Barcelone sur un penalty qu'il a lui même provoqué... mais se blesse !
💥 Lamine Yamal ouvre le score pour Barcelone sur un penalty qu'il a lui même provoqué... mais se blesse !
Il a à peine fêté son but avant de s’allonger au sol, les mains sur le visage. Rejointe par les médecins du club, la star du Barça s’est relevée péniblement en se plaignant de l’arrière de la cuisse gauche. Il est immédiatement sorti.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer