FC Barcelone : Lamine Yamal s’est blessé en marquant son penalty

Le FC Barcelone a pris les devants contre le Celta de Vigo dans ce match comptant pour la 33e journée en fin de première période grâce à un penalty de Lamine Yamal (40e). Problème, le buteur s’est blessé en effectuant son geste.

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Il a à peine fêté son but avant de s’allonger au sol, les mains sur le visage. Rejointe par les médecins du club, la star du Barça s’est relevée péniblement en se plaignant de l’arrière de la cuisse gauche. Il est immédiatement sorti.