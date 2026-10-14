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Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal revient sur son dribble fou face à Galatasaray

Par Valentin Feuillette
1 min.
Galatasaray 1-4 Barcelone

Lamine Yamal a encore régalé face à Galatasaray. Auteur d’une prestation XXL lors de la victoire du FC Barcelone à Istanbul (1-4), le jeune ailier espagnol a notamment fait parler sa technique avec un dribble spectaculaire, proche d’une rabona, qui a contribué au but d’Anthony Gordon. Une séquence qui a marqué les esprits et sur laquelle le prodige catalan est revenu en zone mixte après la rencontre.

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«Comment qualifierais-je ce dribble ? Je ne sais pas. Je dirais que c’était presque une rabona. L’important, c’est que ça a bien fonctionné pour la passe décisive à Gordon, c’était efficace. Nous savions que c’était un stade très difficile, l’un des plus compliqués où jouer. Nous en parlions dans les vestiaires, de leur pressing et de leurs cris. Nous sommes très contents de cette victoire. C’est une équipe de grande qualité », a expliqué Lamine Yamal, satisfait d’avoir contribué au succès blaugrana dans une atmosphère particulièrement hostile.

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