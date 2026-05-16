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Corinne Diacre sort du silence après son départ de l’OM

Par Allan Brevi
1 min.
Corinne Diacre avec l'OM @Maxppp

De retour en Charente après l’annonce de son départ de l’OM, Corinne Diacre est revenue sur les coulisses de sa séparation avec le club marseillais dans un entretien accordé à L’Équipe. L’ancienne sélectionneuse des Bleues a expliqué que les discussions avec la direction n’avaient pas abouti, notamment concernant la construction de l’effectif pour la saison prochaine. « J’avais demandé un certain profil de joueuses, notamment des profils plutôt internationaux », a-t-elle confié, tout en précisant que le club lui avait indiqué que cela serait compliqué à mettre en place. Malgré cette rupture, la technicienne de 51 ans garde un très bon souvenir de son passage à Marseille : « mon aventure à l’OM a été une expérience fabuleuse. »

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La coach française est également revenue sur les tensions vécues ces derniers mois, notamment après les critiques publiques et les tags apparus contre elle dans la ville. Une situation qu’elle a choisie de relativiser : « je crois que les grands dirigeants de l’OM ont subi des tags aussi, donc pourquoi pas moi ? ». Corinne Diacre a aussi évoqué son futur, affirmant être déjà prête à reprendre du service : « repartir sur un projet, que ce soit club ou sélection. Je suis ouverte à toute proposition. » Elle n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une aventure à l’étranger, expliquant avoir profité de cette période pour perfectionner son anglais et retravailler son espagnol.

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