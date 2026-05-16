Corinne Diacre sort du silence après son départ de l’OM

De retour en Charente après l’annonce de son départ de l’OM, Corinne Diacre est revenue sur les coulisses de sa séparation avec le club marseillais dans un entretien accordé à L’Équipe. L’ancienne sélectionneuse des Bleues a expliqué que les discussions avec la direction n’avaient pas abouti, notamment concernant la construction de l’effectif pour la saison prochaine. « J’avais demandé un certain profil de joueuses, notamment des profils plutôt internationaux », a-t-elle confié, tout en précisant que le club lui avait indiqué que cela serait compliqué à mettre en place. Malgré cette rupture, la technicienne de 51 ans garde un très bon souvenir de son passage à Marseille : « mon aventure à l’OM a été une expérience fabuleuse. »

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La coach française est également revenue sur les tensions vécues ces derniers mois, notamment après les critiques publiques et les tags apparus contre elle dans la ville. Une situation qu’elle a choisie de relativiser : « je crois que les grands dirigeants de l’OM ont subi des tags aussi, donc pourquoi pas moi ? ». Corinne Diacre a aussi évoqué son futur, affirmant être déjà prête à reprendre du service : « repartir sur un projet, que ce soit club ou sélection. Je suis ouverte à toute proposition. » Elle n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une aventure à l’étranger, expliquant avoir profité de cette période pour perfectionner son anglais et retravailler son espagnol.