OM : une scène très étonnante a eu lieu aux abords du Vélodrome

Une scène assez surprenante s’est déroulée avant le Classique entre l’OM et le PSG. À deux heures du coup d’envoi, alors que le Vélodrome s’apprêtait à accueillir l’une des affiches les plus attendues de la saison, une étonnante absence d’ambiance régnait encore aux abords de l’enceinte marseillaise. Une atmosphère particulièrement calme qui tranchait avec l’effervescence habituellement observée avant un tel rendez-vous.

La suite après cette publicité

Aucune ambiance devant le Vélodrome à 2h du coup d'envoi du match. #OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/QPdER27HUK — Actu OM (@ActuO_M) September 20, 2026

Cette situation avait de quoi interpeller compte tenu du contexte autour de l’OM. Les hommes de Bruno Genesio restaient sur trois défaites consécutives en Ligue 1 et n’avaient pris que trois points lors des quatre premières journées. Finalement, le Vélodrome s’est bien enflammé pendant la rencontre, mais cette scène observée deux heures avant le coup d’envoi avait marqué les esprits avant un Classique finalement remporté par le PSG (1-2), alors même que l’enceinte marseillaise n’affichait pas un guichet fermé.