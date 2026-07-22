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L’OL piste Jacob Widell Zetterström

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
1 min.
Jacob Widell Zetterström @Maxppp

L’Olympique Lyonnais est déjà très actif sur le mercato. Et ce n’est pas terminé. Hier, nous vous avons révélé sur notre site que Loïs Openda est séduit par le projet rhodanien et que le club est en discussions avancées pour recruter Felix Bacher. Ce mercredi, nous pouvons vous révéler que les Gones suivent la piste menant à Jacob Widell Zetterström.

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Agé de 28 ans, le gardien suédois, qui avait été titulaire avec son pays face à la France lors de la Coupe du Monde 2026, évolue à Derby County. Club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2027 et avec lequel il a joué 33 matches l’an dernier (45 buts encaissés, 7 clean sheets). Son profil plaît à Lyon en cas de départ chez les gardiens. Ce qui n’est pas forcément la tendance puisque Dominik Greif et Rémy Descamps semblent bien installés. Mais le mercato est encore long…

Pub. le - MAJ le
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