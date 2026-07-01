Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le message de Kylian Mbappé après la qualification de la France contre la Suède
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@Maxppp
Ce mardi, la France a impressionné tout son monde en dominant la Suède de la tête et des épaules en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une prestation de qualité amenant à une victoire 3-0 et une qualification pour les huitièmes de finale pour défier le Paraguay ce samedi à 23h.
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On continue notre chemin, tous ensemble !!!! 🇫🇷💪🏽 pic.twitter.com/4PG2vWVOKq— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 1, 2026
Auteur d’un doublé au cours de la rencontre, ce qui lui permet de compter désormais 6 buts en 4 matches, Kylian Mbappé a particulièrement brillé. L’attaquant français s’est d’ailleurs fendu d’un message positif sur les réseaux sociaux : «on continue notre chemin, tous ensemble.»
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