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Coupe du Monde 2026 : le message de Kylian Mbappé après la qualification de la France contre la Suède

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 3-0 Suède
winamax
1 1.26 N 6.00 2 10.5 bonus 100€

Ce mardi, la France a impressionné tout son monde en dominant la Suède de la tête et des épaules en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une prestation de qualité amenant à une victoire 3-0 et une qualification pour les huitièmes de finale pour défier le Paraguay ce samedi à 23h.

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Auteur d’un doublé au cours de la rencontre, ce qui lui permet de compter désormais 6 buts en 4 matches, Kylian Mbappé a particulièrement brillé. L’attaquant français s’est d’ailleurs fendu d’un message positif sur les réseaux sociaux : «on continue notre chemin, tous ensemble.»

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