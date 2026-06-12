Marcus Rashford a déjà effacé le Barça

Prêté au FC Barcelone cette saison, Marcus Rashford (28 ans) espérait y rester définitivement. Pour cela, les Culés devaient lever son option d’achat de 30 M€. Un prix que les dirigeants catalans jugeaient trop élevé. Du côté de Manchester United, on estime que ce comportement est culotté puisque le Barça a lâché 70 M€ pour Anthony Gordon.

La suite après cette publicité

Dans le clan Rashford, on n’a pas été emballé non plus. Actuellement avec l’Angleterre pour préparer la Coupe du Monde, le joueur a supprimé la mention joueur du FC Barcelone de ses réseaux sociaux. Il a aussi enlevé la photo de lui avec le maillot du Barça pour mettre un cliché de lui sous le maillot des Three Lions. AS précise qu’il ne devrait pas revenir à Barcelone cet été.