Liga : pas de vainqueur mais des buts entre Valence et Almeria

Dernière rencontre de la 18ème journée de Liga ce lundi soir, avec l’affiche opposant Valence à Almeria au stade de Mestalla. Les joueurs de Gennaro Gattuso ont… contre les troupes d’Andalousie. Si la première période a été pendant longtemps peu reluisante, tout s’est accéléré dans les derniers instants avec un penalty provoqué par El Bilal Touré mais malheureusement, son coéquipier Largie Ramazani a vu sa tentative s’écraser le montant du gardien géorgien Giorgi Mamardashvili (44e), fermant ainsi un acte équilibré durant lequel les deux équipes ont cruellement manqué de précision et de réalisme devant les cages. Parce que les opportunités étaient présentes avec une seule frappe cadrée de part et d’autre pour respectivement huit et six tentatives.

En seconde mi-temps, les Valenciens ont rapidement pris les devants grâce à une réalisation de Justin Kluivert sur une passe d’André Almeida (48e). Mais les joueurs de Rubi sont parvenus à égaliser dans le sillage du défenseur central Chumi (54e). Edinson Cavani a cru un instant avoir provoqué un penalty mais l’arbitre Monsieur Jesus Gil Manzano a annulé avec la VAR (59e). Les protégés de Gattuso ont par la suite réussi à reprendre le large avec un but du capitaine José Luis Gayà (65e). Quelques minutes plus tard, c’est Francisco Portillo qui a remis les compteurs à zéro (75e) pour la deuxième fois de la rencontre. A l’inverse des 45 premières minutes, les deux formations ont été très efficaces devant le but, cadrant la plupart de leurs frappes tentées avec des buts à la clef, qui plus est. Au classement, le Valence CF reste dans le ventre mou à la 12ème position. Almeria ne fait guère mieux en campant la 14ème place. Le weekend prochain, les Ches se déplaceront chez le Real Valladolid, tandis que les Rojiblancos accueilleront l’Espanyol de Barcelone dans le cadre de la 19ème journée du championnat espagnol.

