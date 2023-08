Affaire Rubiales : une nouvelle enquête vise le président de la fédération

La suite après cette publicité

La juge de Majadahonda, dans la banlieue de Madrid, Delia Rodrigo, qui enquête sur les prétendues irrégularités commises par Luis Rubiales à la tête de la RFEF dans le cas des dossiers de la Supercoupe, a exigé de nouvelles informations sur un supposé voyage effectué par le patron du football espagnol à New York avec les fonds de la Fédération, quelques mois après son élection.

Selon le journal El Confidencial, Luis Rubiales a prétexté des réunions officielles avec les Nations Unies et la Major League Soccer (MLS) à New York pour passer six jours aux États-Unis, où il était accompagné d’une peintre mexicaine. Le séjour, qui n’avait aucun caractère professionnel, a été financé par les finances de la Fédération espagnole. Les casseroles se multiplient depuis le baiser de force à la joueuse Jenni Hermoso.