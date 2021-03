Borussia Dortmund : Reinier veut déjà plier bagages !

La suite après cette publicité

Reinier avait tout pour plaire. Auteur d'une belle première saison en professionnel du côté de Flamengo, dans son pays natal, le Brésil, le milieu offensif a rapidement attiré l'oeil des grandes écuries européennes. Le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid étaient sur ses traces. Finalement, le natif de Brasilia (19 ans) décidait de rallier l'Espagne et la Casa Blanca de Zinedine Zidane dès la fin de sa première saison, en 2020.

Il n'aura pas le temps de porter sa nouvelle tunique, celle de Madrid, où il s'est engagé pour six ans contre une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros, puisqu'au mois d'août dernier, il était prêté en Allemagne, au Borussia Dortmund, connu pour ses jeunes pépites (Reyna, Haaland, Sancho). Toutefois, cela ne se passe pas vraiment comme prévu pour le jeune Auriverde, puisqu'il n'a joué que douze rencontres (aucune titularisation), pour un seul but.

Reinier a peur pour les JO

Par conséquent, la question de son maintien du côté du BvB pose question à l'heure actuelle. Selon les informations venues d'Espagne, de la Cadena SER plus précisément, le jeune Brésilien ne veut plus entendre parler du club de la Ruhr et se serait déjà mis en quête d'un nouveau club pour effectuer un autre prêt la saison prochaine. On le sait, les jeunes éléments venus d'Amérique du Sud peuvent avoir quelques problèmes d'adaptation.

Il est clair qu'il n'est pas encore assez mûr pour l'équipe de Zinedine Zidane et, en principe, il devait rester deux saisons dans l'écurie allemande, chose qui ne se fera probablement pas. Sa priorité, outre sa réussite au Real Madrid, est bien les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutefois, s'il a normalement sa place assurée dans l'effectif qui devrait participer à la compétition, son manque de temps de jeu pourrait lui jouer des tours. Il va donc falloir être intelligent.