Bordeaux Métropole réagit à la décision de la DNCG

La descente aux enfers des Girondins de Bordeaux se poursuit. Ce mercredi, la commission d’appel de la DNCG a confirmé l’exclusion du club des compétitions nationales, faute de garanties financières suffisantes. Une décision qui condamne les Marine et Blanc à évoluer en Régional 1 la saison prochaine et qui rapproche un peu plus l’institution d’une crise historique. Dans la foulée de cette annonce, Bordeaux Métropole est sortie du silence à travers un communiqué.

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[Communiqué]

Girondins de Bordeaux : Bordeaux Métropole appelle à construire l'avenir du club.https://t.co/lmnfWP3gSV pic.twitter.com/HXL0CeA1DE — Bordeaux Métropole (@BxMetro) July 15, 2026

La collectivité affirme « prendre acte » de la décision de la DNCG tout en rappelant s’être « pleinement mobilisée » ces dernières semaines pour favoriser la reprise du club et bâtir un projet assurant sa pérennité financière. Son président, Thomas Cazenave, a également tenu à réaffirmer son attachement aux Girondins. « La décision de la DNCG est un moment extrêmement difficile pour les Girondins de Bordeaux et pour tous ceux qui sont attachés à ce club. Depuis plusieurs semaines, Bordeaux Métropole s’est pleinement mobilisée pour favoriser la reprise du club et construire les conditions de sa pérennité financière. Aujourd’hui, notre responsabilité est de préparer l’avenir. Les Girondins font partie de l’histoire de Bordeaux. C’est pourquoi j’échangerai dans les prochains jours avec l’ensemble des acteurs concernés afin d’envisager la suite du club », a-t-il déclaré.