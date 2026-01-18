Strasbourg : les supporters manifestent contre la multipropriété

Plusieurs centaines de supporters du RCSA ont manifesté ce dimanche dans les rues de la ville pour dénoncer la multipropriété, avant le derby face au FC Metz au stade de la Meinau. Répondant à l’appel de quatre associations de supporters, dont les Ultra Boys 90, le cortège s’est élancé en début d’après-midi derrière une banderole explicite : « non à la multipropriété ». Une mobilisation pacifique, mais massive, symbole d’un malaise persistant autour de la gouvernance du club.

Les ultras espéraient aussi faire passer leur message dans les tribunes, avec plusieurs banderoles prévues pendant la rencontre, même si leur déploiement restait soumis à l’aval de la sécurité. Pour rappel, le Racing appartient depuis 2023 au consortium BlueCo, également propriétaire de Chelsea, une situation qui alimente les tensions chez les supporters, inquiets de voir leur club relégué au second plan dans un modèle économique qu’ils contestent ouvertement…