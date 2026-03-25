EdF : Kylian Mbappé évoque la force offensive des Bleus

Kylian Mbappé s’est montré serein et ambitieux. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match amical contre le Brésil, le capitaine des Bleus a évoqué le fonctionnement de l’animation offensive tricolore. « Ça fait cinq mois qu’on n’a pas joué, mais on ne s’en sortait pas trop mal dans la manière dont on avait identifié l’animation offensive. On arrivait à permuter, à être complémentaires ; c’est encore à peaufiner. Est-ce que ça me convient ? Ça fait neuf ans que je suis là, j’ai joué partout, donc j’aurai toujours l’envie de donner le meilleur de moi-même », a expliqué l’attaquant français.

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Confiant dans le potentiel de son secteur offensif, le natif de Bondy s’est également montré très élogieux envers ses coéquipiers. « Michael Olise est dans un grand moment, c’est une chance pour nous. Il se sent bien et c’est à nous de continuer à lui donner confiance. On a des joueurs de grande qualité. On est l’un des rares pays qui peut se permettre d’aligner plusieurs trios d’attaque sans perdre en qualité. Et on doit continuer à garder cet équilibre pour arriver dans la meilleure forme possible », a-t-il ajouté.