CdM 2026 : les Bleus ont décollé de Boston avec du retard

Les Bleus ont officiellement pris la direction de New York. L’Equipe de France a décollé de Boston ce lundi avec un léger retard, causé par le trafic aérien et des contrôles techniques effectués sur l’appareil. Les hommes de Didier Deschamps vont désormais rejoindre New York, où ils affronteront le Sénégal mardi pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026.

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Installés à Boston depuis leur arrivée aux États-Unis la semaine dernière, les Bleus ont effectué leur préparation dans le Massachusetts avant ce premier rendez-vous du Mondial. Versés dans le groupe I, les Français débuteront face au Sénégal au MetLife Stadium, avant d’affronter ensuite l’Irak et la Norvège. Le choc face aux Lions de la Teranga ravive aussi le souvenir du Mondial 2002, marqué par la victoire sénégalaise (1-0) contre la France en match d’ouverture.